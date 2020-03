Covid-19 : Pour une "trêve sociale" provisoire

Mettre un terme aux mouvements d'humeur pour combattre le Covid-19. Telle est la demande récemment formulée par le Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale, aux partenaires sociaux.

Le Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale, a de nouveau appelé à faire bloc contre le Covid-19, dernièrement lors d'une rencontre avec les représentants de plusieurs syndicats. Ainsi, l'Union des personnels de santé et assimilés (UPSA), le Syndicat autonome des personnels des affaires sociales (SAPAS), le Syndicat national des travailleurs du secteur social (SYNATRASS) et le Syndicat national de l'urbanisme du logement et du foncier (SNULF) ont pris part à ladite rencontre tenue à la Primature.

Comme il l'avait fait auparavant à l'endroit de la classe politique, le patron de l'administration a demandé aux partenaires sociaux de taire les querelles et les ego. Plus précisément, le chef du gouvernement sollicite la suspension momentanée des mouvements d'humeur et autres grèves. Une sollicitation faisant suite à la détection d'un patient atteint de coronavirus, autrement appelé Covid-19. Faire montre de "sursaut national et patriotique", tel est l'appel lancé par Julien Nkoghe Bekale à ses interlocuteurs.

Objectif : faire baisser la tension sociale. Profitant de cette rencontre, le Premier ministre a pris connaissance de la pomme de discorde qui explique en partie la nouvelle poussée de fièvre sur le front social, à savoir le paiement de la Prime d'Incitation à la performance (PIP) du deuxième trimestre 2015. Avant de promettre d'inscrire ladite revendication au titre de la dette sociale afin de résoudre définitivement ce problème.



Yannick Franz IGOHO



