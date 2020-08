Bad : Akinwumi Adesina rempile pour 5 ans

Le ministre de l’Économie et de la Relance, Jean-Marie Ogandaga, prend part, depuis le 26 août par visioconférence, à la 55e assemblée générale de la Banque africaine de développement (Bad) et à la 46e assemblée du Fonds africain de développement (Fad). À l'ordre du jour de ces Assemblées, il y avait en point d'orgue l'élection du président de cette institution.

En poste depuis mai 2015, et candidat unique, c’est sans surprise que le président sortant Akinwumi Adesina a été réélu à l’unanimité (100 %), après avoir été blanchi de lourdes accusations de corruption et de mauvaise gouvernance qui pesaient sur lui. Le Nigérian rempile donc pour un mandat de cinq ans, afin de continuer à mettre en œuvre les cinq priorités qu’il a assignées à l’institution, à savoir nourrir, électrifier, industrialiser, intégrer le continent et améliorer la qualité de vie de ses habitants.

Né le 6 février 1960 au Nigeria, Akinwumi Adesina a été ministre de l'Agriculture et du Développement rural de 2011 à 2015, avant d'être élu président de la Banque africaine de développement (BAD) le 28 mai 2015.



