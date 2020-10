Arrêté : pour protéger la mangrove

Cet arrêté s’inscrit dans le cadre des actions menées par le ministère des Eaux et Forêts ces derniers mois, afin de lutter contre la destruction de la mangrove au Gabon.

Dans l'optique de la mise en œuvre de cet arrêté, une séance de travail a été présidée conjointement par la direction générale de l’environnement et de la protection de la nature et celle des écosystèmes aquatiques, en présence de l’ONG Plurmea.

Au cours de cette séance de travail, un point a été fait sur l’état d’avancement des activités menées par Plurmea. Il était également question d’identifier des opérations de destruction de mangroves, proposer des actions de sensibilisation auprès des populations locales et présenter ledit arrêté, pour une large information.

Pour le directeur général de l’environnement et de la protection de la nature, Stanislas Stephen Mouba, cet arrêté permettra de renforcer le statut de protection des zones de mangrove au Gabon. "Dorénavant, nous pourrons nous appuyer sur ce document juridique, afin de renforcer nos missions et accompagner les porteurs de projets pour que ces derniers soient conformes aux activités et aux moyens de construction dans les zones de mangroves", a-t-il déclaré.