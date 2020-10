Gouvernance hospitalière : pour une politique sanitaire accessible à tous

Le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang Ndong, a réuni hier, au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL), l'ensemble les responsables des différentes administrations hospitalières et ses proches collaborateurs, pour leur présenter la politique du gouvernement en matière de santé.

Alors que la pandémie de Covid-19 connaît, à la date du 12 octobre 2020, une courbe baissière, le ministre de la Santé a indiqué à ses interlocuteurs les grands axes qui devront sous-tendre la politique sanitaire attendue par le gouvernement : "Le renforcement de la performance de l'accès et de l'offre de soins, le renforcement des plateaux techniques des structures hospitalières de 2e et 3e niveaux, la surveillance des maladies émergentes et infectieuses, le déploiement des centres de diagnostic dans toutes les provinces et la réhabilitation de l'ancien Hôpital pédiatrique d'Owendo, en vue de sa transformation en institut des maladies infectieuses", a-t-il souligné.

Aussi, durant son échange avec les responsables des différentes structures sanitaires, Guy Patrick Obiang Ndong a-t-il mis l'accent sur l'élaboration et l'adoption du Code de la santé et de tous les autres textes en instance. Dans cet ordre d'idées, il y a la création du programme national de lutte contre le Covid-19, la mise en place des organes de gouvernance des formations et l'amélioration de l'offre d'accès aux soins.

À cet effet, un séminaire de formation sur la gouvernance hospitalière se tient à partir de ce jour mardi 13 octobre au CHUL, jusqu'à vendredi.



Hans NDONG MEBALE



