Violences en milieu scolaire  : la tutelle met en garde les auteurs

EN réaction aux dérapages observés dans certains établissements d'enseignement publics et privés, et ce, conformément à ses missions régaliennes, ainsi qu’à son engagement visant à endiguer le phénomène de la violence en milieu scolaire, le ministère en charge de l'Éducation nationale entend durcir le ton. C'est l'annonce faite par la tutelle dans un communiqué de presse parvenu à notre rédaction.

Alors que des auxiliaires de sécurité avaient progressivement été déployés depuis le 9 novembre 2020, date de la rentrée des classes, le ministère déplore "l'attitude de certains élèves qui continuent à se présenter en milieu scolaire avec des objets et produits prohibés, à l'exemple des armes blanches (couteaux, ciseaux à bouts pointus, tournevis et crochets) et des drogues (chanvre, cannabis et Tramadol et des bouteilles d’alcool)".