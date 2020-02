Violence en milieu scolaire : Combattre le phénomène

Dernièrement à Tchibanga, au collège La-Réussite, l'élève G.Z.M. a poignardé mortellement son condisciple Obiang Ntoutoume Nguema. Le drame s'est produit dans l'enceinte même de l'établissement.

Cet incident dramatique vient s'ajouter à plusieurs autres, caractéristiques de la violence en milieu scolaire. Cette problématique dont la récurrence n'a eu de cesse d'inquiéter aussi bien les pouvoirs publics que les parents et les organisations non gouvernementales est loin d'apparaître comme un épiphénomène. Bien au contraire. Au regard de l'ampleur que prend chaque jour ce phénomène, il y a lieu de cerner tous ses contours, aussi bien théoriques que pratiques, ainsi que les causes multiples qui débouchent sur ces déviances dangereuses.