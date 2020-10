Sensibilisation : l'implication des épouses des gendarmes

C'est dans cet esprit que la présidente active de cette structure, Corine Onkoni de Balankouli, a rencontré, samedi dernier, la gent féminine au camp de gendarmerie du PK-9 de Libreville. Cette première sortie lui a donné l'occasion de sensibiliser ses congénères à la nécessité de participer activement à l'effort national de lutte contre le coronavirus, en véhiculant des messages porteurs d'espoir au sein de leurs cellules familiales respectives, en vue de freiner la propagation de cette pandémie qui ne cesse d'endeuiller les familles.

Puis, elle a rappelé avec insistance que ce virus n'est pas une vue de l'esprit. Il existe bel et bien et représente une menace pour les personnes à risques, notamment celles du 3e âge, les hypertendus, les insuffisants rénaux, les cardiaques, les femmes en grossesse, etc.