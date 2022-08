Santé Militaire/Concours d'entrée à l'USTS : 43 admis sur plus de 500 candidats

CINQ cent vingt-quatre. C'est le nombre de candidats ayant passé le concours d'entrée à la future Université des sciences et techniques de la santé (USTS). Ceux qui seront admis à ce concours organisé par la direction générale du Service de santé militaire dirigé par le médecin général d'armée le Pr Jean Raymond Nzenze constitueront la première fournée d'étudiants de cet établissement supérieur. Parmi ces postulants, on dénombre 460 inscrits pour la médecine et 64 pour les paramédicaux. Sur les 460 inscrits, 451 se sont présentés au concours pour le compte de la médecine, soit 9 absents et sur les 64 paramédicaux inscrits, 3 ne se sont pas, non plus, présentés. Sur l'ensemble, seuls 35 ont été retenus pour la médecine et 8 pour le compte des paramédicaux dont 3 pour la filière maïeutique et 5 pour les soins infirmiers. Soit un total de 43 admis sur les 512 candidats qui ont concouru.

Selon le médecin général de corps d'armée Emmanuel Mve Mengome, "ce concours se tient grâce à la volonté du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui a à cœur la formation des médecins et techniciens de la médecine de qualité et qui vont également assurer la relève de ceux qui prennent leur retraite". Le dernier Conseil des ministres précise que " l’USTS est chargée, entre autres, de former les médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des vétérinaires et toutes les autres catégories professionnelles de la santé ; de former dans les techniques et sciences de santé militaire ; d’effectuer des recherches sur toutes les questions de santé ou maladies tropicales ; de contribuer à la recherche et au développement scientifique".

Rappelons que l'USTS est la résultante du projet d’ordonnance adopté en application des dispositions de l’article 52 de la Constitution. Elle sera un établissement public à caractère scientifique, d’enseignement supérieur, doté de la personnalité juridique, jouissant d’une autonomie de gestion administrative et financière et dont la mission est d’assurer la formation aux métiers de la santé.

F. M. MOMBO

Libreville Gabon