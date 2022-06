SANTE : Guy Patrick Obiang Ndong échange avec les Partenaires Sociaux

Dans le cadre du dialogue social permanent, le ministre de la Santé des Affaires sociales, Guy Patrick Obiang Ndong assisté de son ministre délégué, Justine Libimbi épouse Mihindou, a rencontré en début de soirée du vendredi 17 juin 2022, l’ensemble des responsables des différents syndicats du pan secteur de son département ministériel en présence du secrétaire général, de l’Inspecteur Général des services et du directeur central des ressources humaines.

Au cours de cette rencontre, le ministre est revenu sur les décision adoptées lors du Conseil des ministres en sa séance du 07 juin dernier au sein du département ministériel dont il a la charge notamment qui s’inscrivent dans le cadre de la reforme de la mission gouvernementale de protection sociale et de la préservation du bien-être des population gabonaise. Pour le ministre, ce chantier de restructuration des organismes de protection sociale notamment de la CNAMGS aura un impact positif sur le fonctionnement des hôpitaux.

Saisissant cette occasion, le ministre de la santé et des Affaires a témoigné à ses hôtes, sa volonté de maintenir un dialogue social permanent entre la tutelle et les partenaires sociaux conforment aux instructions du président de la République qui prône pour « un dialogue social de qualité, qui suppose un sens élevé de la responsabilité ».

Le membre du Gouvernement a une fois de plus réitéré sa volonté de travailler « main dans la main » avec les Partenaires sociaux pour véritablement améliorer le système de santé gabonais, la prise en charge des populations et surtout les conditions de travail du personnel de santé non sans se réjouir de la convergence idéologique entre lui et les différents syndicats du pan santé et de leur sens de la responsabilité : « Notre démarche, notre ambition commune reste l’amélioration de la situation actuelle de nos hôpitaux et nous sommes tous ici fortifié par les orientations stratégiques du Chef de l’Etat » a-t-il déclaré.

Par ailleurs, l’assistance s’est réjouit de l’arrivée dans les prochains jour des centrales d’oxygène des centres hospitaliers universitaires de Libreville et d’Owendo.

Pour leur part, les partenaires sociaux ont salué la volonté des plus hautes autorités a améliorer le fonctionnement et la gouvernance des Institution de protection sociale. Ils ont toutefois regretté la gestion de certains responsables d’hôpitaux. Se voulant force de proposition, ils se sont mis à la disposition du Gouvernement afin de participer, si besoin y est, à la mise en œuvre des reformes dans les organismes de protection sociales notamment de la CNAMGS. Conscient des enjeux et des défis, ils ont invité le ministre a régler les différents dysfonctionnement des hôpitaux de manière progressive en se basant d’un système de priorisation.

Au terme de la rencontre, Guy Patrick Obiang Ndong a annoncé aux partenaires sociaux sa volonté de reformer le système de rémunération des charges sociales et autres indemnité dans les structures sanitaires.