Santé : Cap sur le renforcement des capacités des médecins chefs

Dans le cadre de la régulation du fonctionnement des établissements sanitaires et faisant suite aux instructions du ministre de la Santé et des Affaires Sociales, le secrétaire général dudit ministère ( pan Santé), Patrice Ontina, a présidé ce jour, en présence du Directeur Général des établissements et prestations de Santé (DGEPS), la cérémonie de clôture de l’atelier sur le renforcement des capacités des Médecins-Chefs et des Gestionnaires des Centres de Santé de la Région Sanitaire Libreville-Owendo.

En effet, placée sous la supervision de la DGEPS, cet atelier vise l’amélioration de la gouvernance de ces structures de proximité conformément aux objectifs stratégiques du Plan d’accélération de la transformation (PAT).

A cet effet, les médecins Chefs, qu’accompagnaient leurs Gestionnaires respectifs ont reçu des enseignements sur les différents piliers de performance du système de santé notamment la gouvernance et le management hospitalier, la gestion des médicaments et autres produits de santé (MAPS), l’information hospitalier, la gestion des ressources humaines et celle des équipements biomédicaux.

Clôturant l’atelier au nom du ministre de la Santé et des Affaires Sociales, le Secrétaire général a invité les participants a véritablement s’approprier les outils de gestion qui leur ont été présentés car a-t-il dit « l’amélioration de l’offre et la qualité des soins ainsi qu’une prise en charge optimale des patients, passent par la maitrise de ces aspects. Nous volons des centres de santé performants dirigés par des Médecins Chefs efficaces et responsables à même d’animer, de diriger et de piloter les établissements dont ils ont la charge ».