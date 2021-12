Samu social gabonais : plus de 257 opérations de la cataracte en 17 jours

Initiée depuis le 1er décembre dernier, la grande campagne contre les pathologies oculaires organisée par le Samu social gabonais rencontre un grand succès auprès des populations. Son siège, sis à Derrière-la-prison dans le 1er arrondissement de Libreville ne desemplit. Chaque jour arrivent des patients qui cherchent à rencontrer des spécialistes retenus dans le cadre de cette mission sanitaire qui s’étale sur tout le mois de décembre. Toutes les maladies oculaires sont traitées : chirurgie cataracte et glaucome, consultations, fonds d’œil, counsueling médical, laser contre les rétinopathies diabétiques... À ce jour, on compte 1618 consultations et 257 opérations de la cataracte réalisées.

Pour cette mission de fin d'année, le coordinateur du Samu social, Dr Wenceslas Yaba, a rassemblé des experts venus d'ailleurs qui, aux côtés des praticiens locaux contribuent à la santé gratuite des Gabonais dont certains venus de l’intérieur du pays pour la circonstance. Le staff médical de cette campagne est composé de compétences gabonaises, françaises et indiennes qui interviennent jour et nuit.

Une réelle satisfaction pour les patients qui bénéficient d'une prise en charge entièrement gratuite accompagnée de distribution de médicaments.

Pour le responsable de cette structure, cette mission qu'il conduit est une première au Gabon. “Je précise que nous avons ici l'ultra plateau technique qu'aucun pays d'Afrique noire ne possède et que nous avons traité le plus grand nombre de cataractes en Afrique centrale et au Rwanda. C'est une première pour notre pays” s'est-il réjouit.

Cette vaste campagne s'achève le 31 décembre prochain.

R.H.A

Libreville/Gabon