Riposte contre le Covid-19 : la contribution de Bolloré Gabon

Ce matériel a été réceptionné par l'édile de la commune d'Owendo, Jeanne Mbagou. Visiblement satisfaite, elle a indiqué que cette dotation ''vient renforcer les efforts du gouvernement dans le plan de lutte contre la Covid-19, et que nous, en tant qu'autorités municipales, tenons à exprimer notre profonde gratitude au groupe Bolloré, au nom de toute l'équipe municipale d'Owendo". Tout en précisant que "nous, à notre tour, allons nous charger d'acheminer ce matériel vers tous les établissements scolaires de notre commune, dont les classes d'examen doivent rouvrir dans quelques jours. Cela permettra à nos enfants de se laver les mains avant d'accéder en classe".

Ce don qui vient renforcer la mise en œuvre des gestes barrières "est composé de dix kits de lavage de mains et est confectionné avec un dispositif permettant d'éviter le contact avec le kit au moment de le démarrer. Ces kits ont une contenance de 80 litres et peuvent laver environ 200 mains avant le remplissage. Ce geste, qui vient soutenir les efforts de la mairie d'Owendo dans la lutte contre la Covid-19, marque la présence du groupe Bolloré auprès des populations, du gouvernement, et contribue au développement du Gabon", a indiqué Serge Agnero, directeur général de Bolloré Transport & Logistics Gabon.