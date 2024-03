Ressources humaines : quels outils pour un personnel motivé et performant

SAVEZ-VOUS motiver votre personnel au sein de vos entreprises ? Êtes-vous reconnaissant de leurs efforts ? Les valorisez-vous ? Faites-vous du management participatif ou directif ? C'est pour aider les responsables des Ressources humaines (RH) à répondre à ces questions que les rencontres des gestionnaires des RH ont été initiées par le Dr nouveau régime en sciences de gestion des organisations, Pierre-Didier Pandjo Ondo Dondinault.

À l'hôtel excellence sis à Ancienne Sobraga où il les a réunis samedi dernier, ils ont échangé sur le capital humain au cœur de la performance des organisations. ''La chaîne de solidarité est la base de toute dynamique de groupe. Vous vous devez de pratiquer la bienveillance, de reconnaître les efforts de votre personnel… pour faire du salarié non pas un acteur passif, mais vivant l'entreprise et non la subissant.'' Autant d'outils partagés pour emmener les responsables RH à reconsidérer leurs pratiques de gestion des hommes. Tant, le directeur des ressources humaines doit se positionner comme un partenaire de l'entreprise et non celui auquel on fait recours quand il s'agit de sanctionner ou de licencier un employé.

"Le DRH est au quotidien un développeur de solutions.'' Et, pour booster les troupes, Pandjo Ondo Dondinault suggère d'instaurer, le certificat de reconnaissance du salarié du mois ; la fête des anniversaires des salariés nés le même mois ; l'augmentation substantielle des salaires à hauteur de 2,5 tous les 3 ans. Car, conclut-il, la ressource humaine est tout ce qui amène une organisation au succès.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon