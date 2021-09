Rentrée scolaires : Où en sont les infrastructures?

CELA ne fait plus l'ombre d'un doute : le système éducatif gabonais entend reprendre sa marche en avant. Et ce, au plus vite. Comme le prouvent les nombreux chantiers engagés par le gouvernement pour accroître les capacités d'accueil des établissements d’enseignement secondaire. Lesquels devraient accueillir cette année quelque 20 000 nouveaux pensionnaires.

Malgré la crise sanitaire due au Covid-19, l'école doit donc reprendre dès le 27 septembre prochain pour les établissements publics et privés. Le président de la République, lors de son discours à la nation le 16 août dernier, a été ferme sur la question. "Il ne s’agit plus de former pour former ou de délivrer un diplôme, mais de former pour acquérir une compétence et trouver un travail, condition sine qua non d’une vie digne et épanouie. Le Gabon doit devenir un pays leader en matière de formation".