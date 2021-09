Exposition: Le made in Gabon au “Rendez-vous de l’entrepreneur”

PROMOUVOIR le made in Gabon

PROMOUVOIR le made in Gabon. C'était l'ambition du “Rendez-vous de l’entrepreneur” qui s'est tenu de vendredi à dimanche au Rond-Point de Nzeng-Ayong. Il s'agissait d'une exposition qui a accueilli plus de 25 exposantes majoritairement gabonaises. Un rendez-vous auquel étaient conviés les fans de pagnes et accessoires tendance ou artisans de produits locaux. Ce cadre était l'espace idéal pour montrer au public le savoir-faire gabonais. Vêtements, accessoires en pagnes, maroquinerie, alimentation, santé et bien-être étaient fièrement installés sur les étals.

Cette idée de promouvoir les savoir-faire féminins est de deux compatriotes passionnées d'art. Ornelia Charlène Avondyamie Matsanga et Jasmine Yolande Medefo, fondatrice de la marque de vêtements et accessoires en tissu africain Janelia Collection. Pour ce premier essai, elles ont choisi le 6e arrondissement de Libreville qui draine du monde. Après cette première sortie, les deux initiatrices entendent sillonner les autres communes voisines de la capitale et peut-être l’hinterland, selon la demande.

Trois jours durant, les exposantes ont étalé leurs compétences. Jenila Collection a exposé ses sacs, chaussures et bijoux customisés avec du pagne. Exotica Diet a fait la promotion de l'alimentation équilibrée, ' 'Les saveurs de Vouvou'' ont séduit avec leurs fromages préparés à base de produits du terroir, Confit's de Suz a mis en évidence ses succulentes confitures, Bwoindi cosmétique a fait la promotion de produits bio…

Rudy HOMBENET ANVINGUI

