Lebamba : trois millions de francs volés au Conseil départemental

L'AGENT comptable du Conseil départemental de Lebamba, chef-lieu du département de la Louetsi-Wano, C. T., pleure ses trois millions, emportés par un voleur qui se serait introduit par effraction et nuitamment dans son bureau.

Tous les indices retrouvés sur les lieux du forfait (arrache-clou, marteau, ciseau…) et le mode opératoire employé par le cambrioleur qui a ciblé le bureau de l'agent comptable, prouvent à suffisance qu'il connaissait bien la maison et sa victime. C'est la conclusion à laquelle sont parvenus tous les agents de l'institution. Sinon, pourquoi les malfaiteurs ne se seraient pas intéressés aux autres bureaux ? Le vol a été perpétré dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2021. " Vers 8 heures, j'ai reçu l'appel de ma secrétaire qui m'annonçait qu'elle a trouvé la porte centrale de l'entrée à la salle de réunion défoncée. Une fois arrivé sur les lieux, l'évidence était là. Et en dehors de la porte de la salle de réunion, celle de l'accès à mon bureau. C'est par là que le voleur est passé pour aller casser uniquement le bureau de l'agent comptable", nous a expliqué le président du Conseil départemental, Gervais Boundzanga.