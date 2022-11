Remapsen : relancer le combat du VIH/Sida et sortir de l’ombre du Covid-19

RÉUNIS à Dakar au Sénégal du 08 au 10 novembre, les journalistes membres du Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l’environnement (Remapsen) ont planché comme souvent sur les questions relatives aux VIH/Sida qui aura, deux années durant, évolué à l’ombre du Covid-19.

C’était à l’occasion du 4e forum des médias sur le VIH en Afrique de l’ouest et du centre organisé par le Remapsen en collaboration avec l’Onusida. Autour du thème « Médias, VIH, genre et droits humains dans un contexte de Covid-19 en Afrique de l’ouest et du centre », 43 professionnels des médias du Remapsen venus de 17 pays du continent ont discuté des ravages causés ces deux dernières années par le VIH/Sida.

Lequel a été presque oublié au profit du Covid, contribuant à accroître les malades et les décès mais surtout à baisser les financements. Toute chose qui a fortement menacé la riposte. Autre sujet sur la table de ce 4e forum des médias, les grands absents dans la riposte contre le VIH/Sida : les enfants.

« À l’échelle globale et plus particulièrement en Afrique de l’Ouest et du Centre, les enfants, les adolescents et jeunes vivant avec le VIH sont les grands absents de la riposte à la maladie » souligne Mireille Tribie du service VIH du bureau régional de l’UNICEF face aux professionnels des médias. Et de préciser qu’en 2021, près de 38 000 enfants âgés de 0 à 14 ans sont décédés de causes liées au Sida en Afrique de l’ouest et du centre.

Et le Gabon n’est pas en reste de ces chiffres avec ses 380 enfants et adolescents enregistrés dans la file active du Centre de traitement ambulatoire (CTA) pédiatrique, selon le médecin chef du CTA pédiatrique au sein du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL).

La stigmatisation et la discrimination dont sont victimes ces enfants devraient être prises en compte par les autorités compétentes afin d’aboutir à de meilleures conditions de protection et d’encadrement de ces derniers malheureusement laissés-pour-compte retient-on. Autre chose qui a focalisé l’attention de ce 4e forum des médias du Remapsen : les journalistes eux-mêmes. Ils ont renouvelé leur engagement à accompagner la riposte au VIH Sida en Afrique de l’ouest et du Centre.

Au-delà, ils ont appelé à une facilitation entre les coordinations pays du réseau et les organismes internationaux. Un appel reçu favorablement par le bureau régional de l’Onusida pour l’Afrique de l’ouest et du centre qui s’est engagé à recommander chaque coordination nationale auprès de chaque bureau pays. Les dés sont donc jetés.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon