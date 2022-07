Religion : conférence internationale inter-églises Gabon-Israël acte 2

Initiée en 2021, la deuxième édition de de la conférence internationale inter-églises Gabon-Israël s’est tenue du 24 au 26 juin derniers à Libreville dans l’enceinte de l’église centrale le Torrent. L’évènement qui avait pour thème principal « Toutes les Familles de la Terre » tiré de Genèse 12 verset 1 à 3, a été organisé conjointement par le Collectif des églises messianiques, de l’Eglise de l’Alliance Chrétienne et Missionnaire du Gabon (EACMG), et de l’Ambassade Chrétienne de Jérusalem au Gabon (en abrégé en anglais ICEJ Gabon).

Cette conférence qui se veut désormais être un rassemblement interconfessionnel annuel d’édification et de prière des communautés chrétiennes du Gabon, pour la propagation de l’Evangile en Israël et dans la diaspora juive, a été marquée par la présence de plusieurs invités internationaux. Notamment le vice-président de l’ICEJ, Dr Mojimir Kallus et du révérend juif messianique Dr Belay Birlie. Plusieurs leaders de communautés et églises locales étaient également présents à cette grande rencontre riche en enseignements et témoignages. Il faut dire que cette édition avait pour but de poursuivre l’initiative entamée en 2021 qui est de faire connaitre aux participants le plan de Dieu pour Israël et la responsabilité de l’Eglise des Nations dans son accomplissement. « En général la plupart des informations que nous recevons sur Israël c’est à travers les médias et nous n’avons pas toujours les nouvelles des signes et des miracles que Dieu opère par exemple le fait qu’un juif devienne chrétien en acceptant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth alors que le Judaïsme est la religion d’Etat en Israël.

Cette conférence est l’occasion de partager à travers les témoignages ces nouvelles et aussi de faire connaitre la contribution des églises du Gabon en termes de prière, de dons et d’offrandes en faveur du salut des juifs d’Israël parce que beaucoup de personnes ne le savent pas », a indiqué Judicael Mounguengui, directeur national de l’ICEJ. Notons qu’il s’est donc agi de renforcer les échanges déjà entamées pour l’établissement d’une base de coopération sur le plan ecclésiastique entre les églises d’Afrique centrale et le Corps de Christ en Israël dans le but de répandre l’Evangile en terre juive.

Josiane MBANG NGUEMA

Libreville/Gabon