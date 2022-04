Recherche : Mouguiama-Daouda reçoit le Conseil scientifique national

Dans le prolongement de l'atelier de validation de la stratégie nationale de la science, la technologie et l'innovation du Gabon, le ministre de l'Enseignement supérieur, par ailleurs président de cet organe, Pr Patrick Mouguiama-Daouda, a tenu, jeudi dernier, la première réunion du Conseil scientifique national (CSN) pour examiner le rapport issu de ce conclave scientifique. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour. En première heure, le Conseil a examiné les résultats de l'atelier de mars dernier. Puis les chercheurs ont procédé à l'adoption du projet de stratégie nationale de la science, la technologie et l'innovation du Gabon (STI-Gabon 2 030) et son Plan de développement pour la période 2 022 – 2 026.

Le Conseil scientifique a également profité de cette occasion pour procéder à l'examen préliminaire du projet de décret portant création et organisation de l'Autorité de régulation de la recherche scientifique du Gabon et à la validation du calendrier de mise en œuvre (plan annuel de travail) du CSN pour l'exercice 2 022. Plusieurs idées ont été émises par le CSN pour redynamiser la recherche scientifique et mettre tout en œuvre pour qu'elle soit un levier de développement et qu'elle contribue au bien-être des populations.

La recherche est bien effective dans notre pays mais ses travaux sont méconnus du grand public. Le Conseil a de ce fait souhaité mettre en musique une dynamique capable de vulgariser les résultats des centres de recherches et se mettre à la disposition des décideurs.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon