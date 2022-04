Aboumi : appel à la candidature d'Ali Bongo Ondimba en 2023

Les militants du Parti démocratique gabonais (PDG) du département de Bayi-Brikolo (Aboumi), menés par leurs leaders, dont le membre du Bureau politique Jean-Bosco Ndjounga, ont récemment célébré en différé le 54e anniversaire de leur formation politique à la place des fêtes d'Aboumi. Occasion pour les "Pdgistes" de cette contrée de se projeter vers les élections de 2023. Précisément sur le scrutin présidentiel.

Les différents intervenants à la tribune ont ainsi appelé leur "Distingué camarade président", Ali Bongo Ondimba, à se porter candidat à ce scrutin à venir. Pour motiver son appel, la jeunesse de Bayi-Brikolo a magnifié, entre autres, la concrétisation du programme "Égalité des chances et promotion de la jeunesse" à travers l'insertion des jeunes dans le tissu économique national, leur promotion dans des hautes sphères du parti et de l'administration. Les femmes, elles, ont brandi les efforts consentis pour la protection de la veuve et de l'orphelin, les progrès réalisés en matière des droits de la femme, ainsi que son autonomisation, etc.

Quant aux notables et autres, il a été question de l'espoir suscité par le Plan d'accélération et la transformation (PAT) sur le développement du Gabon en général et d'Aboumi en particulier ; tout comme la détermination d'Ali Bongo Ondimba à impulser des réformes pouvant booster des performances économiques profitables à son peuple. "Nous lui promettons les votes habituels sans bavure, illustrés par les anciennes victoires du PDG à toutes élections dans notre localité", a fièrement déclaré le porte-parole des notables.

Nadège OTOUNOU

Franceville/Gabon