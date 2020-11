Rage canine : enfin, une feuille de route nationale

Dans une méthodologie pratique, "Une seule santé", qui promeut l'interconnexion entre la santé humaine, animale et environnementale, et la rage canine, le Gabon dispose d'une feuille de route pour combattre cette maladie d'ici à 2030.

À l’issue de dix jours de travaux en atelier, les participants, composés des administrations de la santé, de la recherche scientifique, de l'agriculture et des collectivités rurales, sont parvenus à l'élaboration et à la budgétisation d'un plan directeur de prévention et de contrôle de la rage canine au Gabon. Cette feuille de route permettra au gouvernement d'avoir une vision de la lutte intégrée contre la rage canine pour les dix prochaines années.

Par le canal du rapporteur général, Chimène Nze Nkogue, virologue au Centre national de recherche scientifique et technologique (Cenarest), les participants recommandent : des formations des parties prenantes à l'outil SARE, au bulletin épidémiologique et à l'outil GDREP, le renforcement des capacités des laboratoires de la direction générale de l'Élevage et du Cenarest pour le diagnostic de la rage canine.

Le directeur de cabinet du ministre de l'Élevage, Mesmin Ndong Biyo'o, en clôturant les travaux, a félicité les participants pour le travail abattu. Il a surtout réitéré l'engagement du gouvernement à la mise en œuvre de cette feuille de route, tout en remerciant les partenaires techniques financiers comme la FAO, la Cebevirha, l'OIE qui ont rendu possible cet atelier et se sont engagés à accompagner le Gabon dans la lutte contre la rage canine.

Le coordinateur du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale, Helder Mutéia, a enfin exhorté les participants à mutualiser les moyens et les efforts afin de prévenir l'émergence et la propagation des maladies, à l'instar de la pandémie de Covid-19 qui accable le monde entier.



Jean MADOUMA



