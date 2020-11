Sécurité alimentaire : Faustin Boukoubi loue l'engagement des pouvoirs publics

En prenant part, jeudi dernier, par visioconférence, à une table ronde organisée par la FAO, via l'Alliance parlementaire pour la nutrition et la sécurité alimentaire, le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, a décliné la pertinence du dispositif législatif, symbole de l'engagement des pouvoirs publics à valoriser le secteur agricole.

De fait, axée autour du thème "Défis et opportunités des processus politiques pour l'agriculture familiale", cette table ronde, dont l'objectif était d'envisager les stratégies en vue d'atteindre l'objectif "Faim zéro dans le monde", a permis à Faustin Boukoubi d'aborder, dans un premier temps, les défis à relever et les leçons à tirer du processus législatif de soutien à l'agriculture familiale. Et dans un second, de voir dans quelle mesure les politiques publiques et la législation relative à l'agriculture familiale contribuent à l'érection des systèmes alimentaires durables.

Sur ce, rappelant le rôle ô combien primordial joué par les familles dans l'agriculture de subsistance en zones rurales et périurbaines, l'élu de Pana, par ailleurs président de l'Alliance parlementaire gabonaise pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (APGSAN), s'est appesanti sur les dispositions prises par les pouvoirs publics, en vue de booster la part de l'agriculture familiale dans l'économie gabonaise.

"Cet arsenal juridique vise à améliorer durablement la production agricole familiale locale et l'agro-industrie, de façon à garantir la sécurité alimentaire", a-t-il avancé en soulignant que les résultats sont de plus en plus palpables et satisfaisants.



J.K.M



