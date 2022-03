Nouveau système de retraite : levée de boucliers des syndicats

Le cabinet Finactu choisi par le gouvernement Gabonais pour réaliser l'étude actuarielle du système de pensions a rendu ses conclusions. Le 24 mars dernier, un Conseil d'administration du Centre de pensions et prestations familiales (CPPF) s'est réuni pour examiner lesdites conclusions, avant de les transmettre au gouvernement pour amendement ou validation définitive. Sur les réseaux sociaux et en présentiel, les syndicats des agents de l'État en fonction, et des retraités sont vent debout. Ces derniers réclament d'être entendus sur certains points d'achoppement.

Les principales conclusions proposées par Finactu ont trait aux principaux paramètres que sont le taux de cotisations des agents publics qui passerait de 6 % à 7 % (soit un taux en dessous de la moyenne des pays africains qui est de 8 %), le taux de la contribution de l’État-employeur, qui passe de 15 à 18 % et enfin le taux de rémunération de l’annuité, qui baisse de 2 à 1,8 % . Les Gabonais devraient travailler plus longtemps ; l’âge limite de mise à la retraite passera alors de 60 à 62 ans.

La pilule est amère. Tant sur la démarche que sur le fond, les propositions du cabinet Finactu semblent hérisser les syndicats. Et les protestations se font entendre aussi bien sur le terrain des réseaux sociaux qu'au cours des réunions en présentiel et du lobbying dans l'administration. Depuis lundi, une vidéo de l'Association nationale des retraités du Gabon (Anareg) fait le tour des réseaux et dénonce " l'opacité dans le nouveau système de retraite". L'Anareg comme d'autres syndicats souhaitent l'écoute du gouvernement. Bien avant la mise en circulation de cette vidéo de l'Anareg, un audio de Joël Ondo Ella, président de la Confédération syndicale des agents publics, parapublics et privés (Cosynap) devenu viral, fustige sur les réseaux sociaux les propositions du cabinet Finactu.

À noter qu'à l'initiative de la Cosynap, plusieurs leaders syndicaux ainsi que des retraités civils et militaires du syndicat Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants (MSTGV), en charge des retraités civils et militaires, se sont retrouvés le 12 mars dernier pour examiner les conclusions du cabinet Finactu. De manière globale, ces syndicats récusent leur marginalisation comme le dit Étienne Mintsa de l'Union des travailleurs du Gabon. Pour Joël Ondo Ella, l'augmentation du taux de cotisations va davantage précariser l'agent public en fonction en raison de la cherté de la vie.

Quant à Yves Pongo Poungui du MSTGV, il réclame plus de clarification quant à l'arrimage des pensions au nouveau système de rémunération. Néanmoins, des syndicats comme l'Anareg soutiennent certains points de cette réforme comme la retraite complémentaire.

I.M'B.

Libreville/Gabon