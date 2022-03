Agence du médicament : une feuille de route pour le syndicat et les agences de promotion

Syndicat des délégués et responsables des agences de promotion ont échangé, ce mercredi 30 mars, avec le nouveau directeur de l'Agence du médicament, Dr Ange Mibindzou Mouelet. Avec la structure syndicale, il s'est agi d'une prise de contact, en sus d'évoquer la finalisation du projet des contrats avec la Confédération des syndicats du Gabon (Cosyga) et le Syndicat national des délégués médicaux du Gabon (SYNADMG).

La décision de règlement des contentieux, la définition des missions du syndicat par rapport à l'Agence du médicament et la révision des quotas du personnel étranger et gabonais– fixés à 60% pour les premiers et à 40% pour les seconds–, étaient aussi à l'ordre du jour. D'autant que pour ce dernier point, il est question de favoriser le recrutement des jeunes gabonais. À l'heure où l'Agence du médicament entend mettre en place une convention collective et ouvrir des formations à l' institut national de formation d'action sanitaire et sociale (INFASS) et à l'Université des Sciences de la Santé (USS).

Face aux agences de promotion, le Dr Ange Mibindzou Mouelet, entre autres, a argué sur l'obligation pour les laboratoires d'établir un contrat avec les agences de promotion, la nécessité pour celles-ci de transmettre à l'Agence du médicament les mandatements et d'assurer leurs délégués, tout en reversant les cotisations à la La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS).

SCOM

Libreville/Gabon