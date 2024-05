Serment : 37 comptables publics placés devant leurs responsabilités

"Je jure de servir l’État avec fidélité, de remplir avec probité les fonctions qui me sont confiées et de me conformer aux lois et règlements qui ont pour objet d’assurer l’inviolabilité et le bon emploi des deniers publics".

Tel est le serment que 37 agents comptables du Trésor viennent de prêter à tour de rôle au Palais de justice de Libreville. Occasion pour le Premier président de la Cour des comptes, Alain Christian Iyangui, de leur rappeler l’ampleur de leur tâche et les responsabilités qui leur incombent désormais.

Le haut magistrat a par ailleurs rappelé aux impétrants que la spécificité de leurs fonctions réside dans leurs responsabilités personnelles et pécuniaires qui les obligent à payer de leurs propres deniers les déficits constatés dans les comptes retraçant leur gestion et portés à leur charge.

"La délicatesse de votre profession s’explique également et, surtout, par le fait que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics peut être engagée même si les irrégularités qui leur sont reprochées ne sont pas intentionnelles".

"Vos fonctions sont enfin très délicates parce qu’en cas de décès, ladite responsabilité s’étend aux héritiers des comptables décédés", a indiqué Alain Christian Iyangui, rappelant à tous la valeur du serment qu’ils ont lu devant la loi.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon