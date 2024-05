Baie des Rois : plus de 5 000 visiteurs par semaine

La Baie des Rois s'anime. Elle accueillera désormais des événements réguliers pour enrichir l'expérience des visiteurs et renforcer ainsi l'engagement communautaire autour du projet.

Avec une affluence moyenne de plus de 5 000 visiteurs par semaine, le site devient un lieu de loisirs et de divertissements. Pour favoriser l'inclusion, les acteurs économiques auront désormais la possibilité d’exposer leurs activités et de proposer des avantages commerciaux aux usagers sur un espace dédié.

Et l'agenda à venir prévoit "Le lundi du marché des producteurs", "Le Black Friday By la Baie des Rois" et la vente de "Particulier à Particulier". Pour comprendre de quoi l'on parle, un communiqué de presse parvenu à notre Rédaction explique que le Black Friday sera une journée de soldes exceptionnelles.

Elle sera prévue tous les derniers vendredis du mois. Il y sera question de permettre aux exposants de proposer des réductions importantes sur une variété de produits, allant des vêtements aux appareils électroniques en passant par les jouets et les articles ménagers.

Pour ce qui est du ''Particulier à Particulier'', prévu tous les samedis à partir du 25 mai, il s'agira pour les usagers d'acheter ou de vendre des véhicules d’occasion, sans intermédiaire, avec la possibilité de les essayer, offrant ainsi une expérience transparente et libre.

Concernant "Le lundi du marché", ce sera l'occasion d'avoir au cœur de la ville, tous les 15 jours, des produits frais.

Des initiatives visant à rendre la ville durable de demain plus attrayante et à créer un écosystème autour de la proximité, du circuit court et des pratiques durables. La Baie des Rois aura-t-elle les moyens de sa politique ?

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon