Mode : "la Fashion kids" se réinvente sur les réseaux sociaux

Crise sanitaire liée au Covid-19 oblige, l'événement ne pourra pas être célébré en présence d'un public comme par le passé. C'est la raison pour laquelle les amoureux de cette manifestation de mode enfantine sont invités à se connecter sur sa page Facebook, ce dimanche 27 septembre à partir de 15 heures, pour vivre en direct, depuis le Musée national des arts et traditions du Gabon, la programmation 2020. Il est notamment prévu un défilé de 25 tout-petits sur les modèles des stylistes Yannick Eyene, Adeline Akoungpe (Africaline) et Malegha Okongo (African Fashion).

La "Fashion Kids Gabon" est un concept de mode créé et protégé par le Salon de beauté Pink and Blue, qui allie épanouissement, talent et mérite chez les tout-petits. Il vise à intégrer les enfants au centre d'un événement pour eux et valorisé par eux.