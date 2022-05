Médicament : vers une meilleure gestion des psychotropes et stupéfiants

Évaluer les consommations en psychotropes et en stupéfiants. C'est l'objectif de l'atelier d'estimation des consommations en psychotropes et stupéfiants de l'année 2021 et élaboration des besoins pour l'année 2022 au Gabon, qui s'est tenu ce mardi 17 mai 2022 au Centre hospitalier universitaire d'Owendo CHUO) en présence de Justine Libimbi épouse mihindou ministre déléguée auprès du ministre de la Santé des Affaires Sociales.

Cette rencontre organisée par l'agence nationale du médicament examine de près les besoins de cette catégorie de médicaments pour l'année en cours. Valium, Tranxène, Gardenal, des prescriptions dont vous avez certainement entendu parler et qui sont utilisées dans le traitement de la douleur, notamment en anesthésie, l’anxiété ou de l’insomnie, et qui possèdent des propriétés psychoactives et renferment des substances très souvent détournées de leur usage premier et font l'objet de pharmacodépendance. Il faut de ce fait en contrôler la gestion. D'où cette rencontre au cours de laquelle les experts ont élaboré les besoins nationaux de cette année en estimant les consommations de l'année qui vient de s'achever.

Précisons que l'agence du médicament est l'organe chargé d'agir et de mettre à exécution les dispositions des conventions sur le territoire national. Ce qui lui confère le droit d'établir et de tenir à jour des estimations prévisionnelles et des statistiques ex post de la demande nationale de drogue licites, les communiquer à l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) et fonder les mesures réglementaires nationales sur celles-ci pour éviter les stocks excédentaires retournables.

R.H.A

Libreville/Gabon