Recherche médicale : vers une meilleure réglementation des essais cliniques en Afrique centrale

“L'atelier sous-régional de mise en place d'une démarche de la réglementation des essais cliniques en Afrique centrale” s'est récemment tenu à Libreville. Les experts de la Santé de la sous-région ont réfléchi sur la supervision réglementaire des essais cliniques au niveau des pays de la zone Cemac (Communauté économique et monétaire de l'Afrique). Cette rencontre ayant vu la participation de l'expertise de la Cémac en la matière, intervient au moment où l'Afrique a prouvé sa faiblesse au plan sanitaire face au redoutable SarsCov2. Il faut de ce fait penser à encourager la recherche des solutions thérapeutiques et renforcer les capacités des autorités nationales de réglementation dans le domaine de la régulation des essais cliniques.

C'est dans ce contexte que se sont tenu ces assises auxquelles le ministre gabonais de la Santé, Guy Patrick Obiang Ndong, a pris part. L'objectif étant de renforcer l’harmonisation de la réglementation des essais cliniques en zone Cémac. Pour le professeur Louis Richard Njock qui conduisait la délégation camerounaise, cet atelier est " l'occasion idoine d'une amélioration du processus de consolidation du processus de notre cadre de mise en œuvre de la recherche médicale ". Précisant également que " le VIH/Sida en son temps et la pandémie de la Covid-19 actuelle nous ont rappelé l'urgence de la mutualisation de nos efforts et la nécessité impérieuse de renforcer la protection des participants à la recherche en mettant en place dans nos différents pays une réglementation harmonisée, un mécanisme de traçage des essais cliniques et des comités d'éthique, voire des réseaux de comité d'éthiques ".

R.H.A

Libreville/Gabon