Lutte contre les cancers féminins : BGFIBank Gabon s'implique

Fidèle à son engagement sociétal, BGFIBank Gabon se mobilise en faveur de la lutte contre les cancers féminins tout au long du mois d’octobre. Et ce, dans le cadre de la campagne de sensibilisation mondiale "Octobre rose".

Le premier établissement bancaire de la sous-région organise, à cet effet , une vaste campagne d’information et de sensibilisation sur les cancers féminins. Notamment le cancer du sein et celui du col de l’utérus. À travers la distribution à ses clients de rubans roses (symbole de la lutte contre les cancers féminins), de plaquettes énumérant les différents centres de dépistage agréés au Gabon, BGFIBank Gabon marque son engagement contre le cancer du sein et celui du col de l’utérus.

L’objectif de cette campagne qui se déroule, comme chaque année, du 1er au 31 octobre, est de sensibiliser le plus grand nombre. Surtout les femmes, sur l’importance de se faire dépister le plus tôt possible pour une prise en charge rapide de la maladie. En effet, un niveau de détection précoce permet d'atteindre d'excellents taux de guérison.

Les salariés de BGFIBank Gabon seront, eux aussi, sensibilisés tout au long du mois d’octobre sur les différents cancers féminins et sur l’importance du dépistage à travers des actions d’informations animées par le médecin du travail et la direction du capital humain.

"Il est important que BGFIBank Gabon communique et sensibilise sur des causes aussi importantes que le cancer, surtout en ces temps de crise sanitaire qui a inéluctablement freiné les dépistages des patients. Nous sommes tous concernés par Octobre rose, et en tant qu’acteur économique, notre mission est aussi celle-là : conscientiser le plus grand nombre sur des réflexes, des comportements permettant de sauver des vies. C’est notre responsabilité sociétale", a indiqué le directeur général de BGFIBank Gabon, Loukoumanou Waïdi.



Sveltana NTSAME NDONG



