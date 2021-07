Littérature  : Onkéré, une passion sublimée

LA passion de réaliser son rêve

LA passion de réaliser son rêve. Telle est la trame qui sous-tend le roman publié aux États-Unis par Blanchard Onanga Ndjila, enseignant-chercheur au département d’anglais de l’Université Omar Bongo (UOB). Intitulé '' Onkere : An African boy’s story of struggle, resilience, and determination''' dans sa publication anglaise, l'ouvrage vient d'être présenté à Libreville, à l'UOB.

Onkéré est également le nom du personnage principal de l'ouvrage. Il relate comment un jeune garçon Onkéré, déterminé, plein d'enthousiasme et dynamique, originaire de Mpugu, un pays francophone de l'Afrique australe, est tombé sous le charme de la langue de Shakespeare ainsi que de la culture américaine. En fait, Blanchard Onanga Ndjila montre, dès son jeune âge et de manière inattendue et accidentelle, comment Onkéré découvre à Toshville, le chef-lieu de la province de la Haute-Savane, l'existence de la langue qui aiguise sa passion, en vue de la maîtriser totalement.

Au-delà de la passion manifestée par le jeune garçon d'acquérir à tout prix la langue anglaise, l'auteur aborde dans son ouvrage qui compte 200 pages subdivisées en chapitres, plusieurs thématiques qui ont un rapport avec la vie courante.

En s'appuyant sur l'expérience du personnage principal de son livre, Blanchard Onanga Ndjila met en exergue le goût de l'effort, la responsabilité sociétale, le brassage des cultures, les difficultés que l'on peut rencontrer au cours d'un voyage en quête de la réussite, pour un enfant issu d'un milieu social précaire. En même temps, à travers Onkéré, Onanga Ndjila lance un message plein de sens à la jeunesse gabonaise : “ il faut rêver grand, il faut aller au bout de son rêve, car tout est possible”.

Le nouveau livre de la littérature gabonaise a été présenté au département d'anglais de l'UOB, dans sa version anglaise, en présence des enseignants dudit département et ceux d'autres départements de l'Université Omar Bongo.



