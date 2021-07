Traitement et distribution d'eau : vers un code régulateur

LE Gabon est l'un des rares pays d'Afrique à ne pas disposer d'un code traitant des questions liées à la conservation, la protection et à l'utilisation rationnelle de l'eau. La nécessité de doter le pays d'un texte spécifique réglementant l'utilisation du précieux liquide est donc réelle.

C'est pour résoudre ce problème que le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Alain- Claude Bilie-By-Nze a tenu plusieurs séances de travail avec la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG), le Conseil national de l'eau et de l'électricité, les associations de consommateurs, etc.