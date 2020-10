: "La lutte contre le cancer du sein est un combat commun"

Les agents du ministère des Affaires étrangères ont été sensibilisés, le jeudi 8 octobre dernier, à la nécessité de se faire dépister du cancer du sein, par leur ministre Pacôme Moubelet Moubeya, qu'accompagnait sa déléguée Yolande Nyonda. Cette activité s'inscrivait dans le cadre d'Octobre rose dédié à la lutte contre le cancer du sein au Gabon

Le message de Pacôme Moubelet Moubeya visait à inciter les femmes à se faire dépister massivement sur cette maladie mortelle qui, lorsqu'elle est détectée plus tôt, peut-être guérie. "Nous avons pris un ensemble de dispositions pour rappeler aux uns et aux autres que le cancer du sein, au même titre que d'autres cancers, causent encore plusieurs dégâts, non seulement dans le monde, mais aussi au Gabon. C'est pourquoi la première dame s'investit pleinement dans la lutte contre cette maladie qui touche de nombreuses femmes."

Aussi, le chef de la diplomatie gabonaise a-t-il invité tous les agents de son ministère à s'impliquer. "Sensibilisez autour de vous, parlez-en pour que beaucoup s’imprègnent de la dangerosité de cette maladie et de la nécessité de se faire dépister. Et il y a lieu de dire que lorsque nous portons du Rose ou ce signe sur nous (le ruban symbolisant le combat contre le cancer, ndlr), cela symbolise notre engagement personnel et citoyen dans cette lutte et cela marque aussi notre solidarité envers les malades atteints du cancer. Nous appelons donc tout le monde à se faire dépister et à mener ce combat tous ensemble."



SNN



