Frontières : l’appui de l’OMS dans la surveillance

Une sortie qui intervient à un moment où l’on enregistre une seconde vague de Covid-19, caractérisée par une explosion des cas dans les pays occidentaux. D’où l’engagement de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) d’intensifier ses efforts pour apporter une assistance technique à tous les pays membres dont Gabon. De l’aéroport international Léon-Mba de Libreville au port d’Owendo, en passant par le port môle et celui privé d’Acae, la délégation d’experts a visité le dispositif de veille sanitaire mis en place sur tout le parcours emprunté par les voyageurs, au départ comme à l’arrivée de la capitale. Une visite ayant mis en exergue les efforts déployés quotidiennement par les différents services impliqués dans le contrôle sanitaire du flux des passagers, à travers un mécanisme de gestion et d’échange d’informations pour une prise de décision à temps réel lorsque les circonstances l’imposent.

En ce qui concerne le dépistage des voyageurs, les équipes de surveillance épidémiologique et celle du laboratoire ont mis à profit cette visite pour harmoniser leurs modes opératoires, afin d'optimiser la rapidité et la qualité des résultats des tests. Dans le cadre du règlement sanitaire international, la surveillance aux portes d'entrée demeure un pilier de la riposte contre la pandémie de Covid-19. C’est pourquoi, le bureau de l’OMS au Gabon a recruté et déployé un expert en surveillance épidémiologique pour appuyer notre pays dans ce volet de la riposte.