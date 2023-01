Effets du vieillissement : quels traitements adéquats ?

IMAGINEZ-VOUS vivre longtemps en bonne santé et heureux. Et si le secret se trouvait dans une alimentation saine ? C'est du moins l'une des réponses apportées par le Dr Pierre-Jean Gidel, médecin morpho-esthétique et anti-âge en séjour au Gabon depuis quelques jours. Au cours d'une conférence organisée par la nutritionniste Michelle Gaba, qu'il a animé avec des collègues gabonais, vendredi dernier dans les locaux du Centre Diagnostic, l'homme a livré quelques recettes.

Mais avant, il faut savoir que vieillir est un processus naturel inéluctable. Ce n'est donc pas une maladie. Sauf que le processus peut s'accompagner de certains dysfonctionnements. Aussi est-il question de vieillir en bonne forme physique et psychologique. Le Dr Gidel rappelle ainsi que le meilleur médicament pour le corps humain est ce qu'il absorbe tous les jours. Aussi faut-il manger avec un minimum de sucre, de gluten surtout qui crée au niveau du corps des décharges d'insuline. Autre conseil du toubib : privilégier une alimentation saine et équilibrée à base de fruits et légumes bio, poisson gras et crustacé, l'avocat est aussi recommandé.

Autre chose : ne pas trop cuire les aliments pour garder leurs nutriments. Éviter au maximum le stress, les barbecues. Et enfin faites de l'activité physique 30 minutes par jour pour entretenir articulations et muscles. Mais le Dr Gidel propose aussi des solutions comme la mésothérapie, la luminothérapie, la liposuccion, le botox…, pour parer aux effets du vieillissement. Des traitements pour lesquels il est disposé à former ses confrères gabonais pour qu'ils soient disponibles sur le territoire pour ceux qui voudraient se les offrir.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon