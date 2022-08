Éducation : une rentrée administrative effective

Dans la plupart des établissements scolaires de la capitale visités hier par nos reporters, responsables, personnels administratifs et enseignants étaient présents à leurs postes.

VU de l'extérieur, le lycée technique national Omar-Bongo d'Owendo paraissait désert en cette matinée du lundi 29 août 2022. Même impression à l'intérieur. Sauf dans le bâtiment administratif. Là-bas, l'ambiance est plus studieuse. On y croise des enseignants et des administratifs qui font des allées et venues. On peut compter sur les doigts d'une main les rares élèves qui s'y hasardent. Au secrétariat du proviseur, le personnel ainsi que les enseignants se présentent à tour de rôle pour entrer en possession de leur fiche de présence avant de regagner leur poste d'affectation. De véritables moments de retrouvailles entre collègues.

Pour l'occasion, une réunion est prévue à 11 h 00. Par contre au lycée national Léon-Mba (LNLM), dans la commune de Libreville, c'est une cour bondée d'élèves que nos reporters ont découverte à l'intérieur de cet établissement. Certains prenaient connaissance des listes nominatives des classes, des modalités de paiement, de la fiche d'inscription et de réinscription mise en place par le personnel administratif. Plus loin, on apercevait des personnes s'occupant de la propreté du lycée. " Personne ne sera reçu demain s'il est mal habillé pour le paiement de la scolarité", prévient une responsable de l'établissement. "Comme indiquée par le gouvernement, la rentrée administrative c'est bel et bien aujourd'hui 29 août 2022. Comme à l'accoutumée, nous avons démarré à 7 h 30 par le nettoyage, car après deux mois d'absence, il fallait commencer par là. Progressivement nous avons enchaîné avec l'affichage des listes nominatives des élèves par classe. Ensuite définir les modalités d'inscription ainsi que les dates de reprise effective des cours. Nous avons un chronogramme de rencontre avec les différents personnels du lycée. À savoir : les enseignants et les services spécialisés (psychologie et affaires sociales). La rentrée scolaire aura effectivement lieu le 5 septembre au lycée Léon-Mba", a confié à l'équipe de L'Union, le proviseur Pierre Onanga Ossounda.

A.R

Libreville/Gabon