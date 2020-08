Éducation : rendre le modèle éducatif gabonais plus compétitif

Reconduit le 17 juillet dernier à la tête d'un grand ministère composé de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Transfert des technologies et de l'Éducation nationale, chargé de la Formation civique, Patrick Mouguiama-Daouda a, depuis lors, pris à bras-le-corps les différents chantiers de ces départements.

Ainsi, à Igoumié-Carrière, sont actuellement construits un Collège d’enseignement secondaire (CES) et une école publique de 22 salles de classe. Soit 12 pour le secondaire et 10 pour le primaire. Du côté des sites d’Akournam, il sera question de rajouter 17 salles de classe aux 15 existantes. À Alenakiri, 15 salles de classe (5 dans un bâtiment pédagogique de niveau 1 et 10 salles de classe dans un bâtiment de niveau 2) seront réservées aux extensions de l’école publique et du CES de ce quartier d'Owendo.

"Je suis issu de l'école gabonaise dans son ensemble. J’ai fait mes classes du primaire à l'enseignement supérieur au Gabon, et je me dois de rendre cette école compétitive et mieux structurée. La politique du chef de l'État est de rendre notre modèle éducatif plus performant, et c'est ce vers quoi nous irons", avait-il indiqué lors d'une rencontre avec les médias.