Éducation : le Fawe s’emploie à réduire les inégalités en milieu scolaire

Le forum des éducatrices Africaines ( Fawe ) a organisé récemment un atelier de formation en pédagogie sensible au genre (PSG) pour rendre l'environnement et l'enseignement plus adapté aux problématiques du genre et renforcer les capacités des enseignant(es) .

Cet atelier de formation qui s'est déroulé durant trois jours, avait pour objectif de doter les enseignants et enseignantes des compétences, connaissances et aptitudes techniques leurs permettant de répondre de manière adéquate aux besoins d'apprentissage des jeunes filles et jeunes garçons, tout en utilisant des méthodes et pratiques adaptés au genre lors d'un cours en classe.

Dans cette logique, le Fawe a développé un modèle de pédagogie sensible au genre pour aborder la qualité de l'enseignement dispensé dans les écoles africaines . Cette méthode dote les enseignants des pratiques qui engendrent l'égalité de traitement et la participation des filles et des garçons en classe .

L'impact du modèle de pédagogie du Fawe s'appuie sur l'amélioration de la rétention et de la performance des filles , la participation des filles pendant les cours et l'amélioration des relations du genre dans les écoles .