Données personnelles : UGB et Orabank sous la menace

Plusieurs hauts cadres de la Caisse nationale de sécurité sociale avaient vu leurs identités, salaires et matricules divulgué sur la toile il y a peu. Leurs données personnelles ont été utilisées contre leur grès. Une faute lourde que la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnelles a fermement condamné dans une déclaration télévisée. Il faut de ce fait rappeler à l'ordre, les institutions financières établies au Gabon. Hier, le président de la CNPDCP a, dans le cadre des missions de contrôle convoqué et auditionné les opérateurs économique dont l'activité consiste à la collecte, au traitement et au stockage des données à caractère personnelles.

Pour cette première étape, UGB, Orabank et Sat Com ont été reçus et entendus par la commission sur leur gestion des données de leurs clients. Que d'irrégularités, a-t-il déploré. Ce mauvais usage des données par les deux banques les expose à des sanctions aussi bien administratives que financières. «A la lecture des rapports de nos collègues, 99% des entreprises installées au Gabon, du moins celles qui collectent et traitent les données à caractère personnel, sont dans l’illégalité», a regretté Joël Dominique Ledaga, juste après avoir présenté le corpus juridique inhérent à leur activité. De plus, M. Ledaga s'est insurgé contre l'utilisation abusive des caméras de surveillance dans ces différentes administrations. Des actes qui selon lui seront punis en cas de récidives.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon