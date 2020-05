Covid-19 : Un déficit à combler sans délai

L'impression qui se dégage, malheureusement, est que l'organe en charge de la lutte contre la pandémie au Gabon, à savoir le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus (Copil), a, comme qui dirait, mis la charrue avant les bœufs, en encourageant la population au simple respect des gestes barrières.

Lesquels sont aujourd'hui répétés presque machinalement par tous. Non pas que cette exigence soit moins importante, mais il aurait fallu mettre beaucoup plus l'accent sur la sensibilisation à la maladie, de sorte à fournir à la population des rudiments nécessaires à une parfaite connaissance de la pathologie : une maladie respiratoire due à un virus qui peut s'attaquer à n'importe qui. Pour ainsi éviter la perception erronée de "maladie de la honte" que beaucoup de personnes ont aujourd'hui du Covid-19, ou encore la naissance du sentiment de peur qui commence à habiter certains, et qui se généralise.