Filière bois : Lee White prône l’efficacité

But de cette initiative du chef du département de la Forêt : s’imprégner de l’observation stricte des mesures préventives destinées à sécuriser davantage les travailleurs de la filière bois en ces temps de crise sanitaire mondiale.

Parmi ces dispositions à appliquer, la réduction des effectifs sur site, le respect de la distanciation sociale, la disponibilité des accessoires d’hygiène comme le savon et les solutions hydroalcooliques, puis le port obligatoire du masque. "Il faut que nous optimisions nos systèmes de transformation et de production de bois, et que nous trouvions un moyen de nous adapter au contexte et aux circonstances de cette crise. De sorte à aboutir à un développement plus efficace de l’activité forestière", a relevé Lee White.