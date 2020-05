Covid-19 : les 2 000 cas de la peur et de l'incompréhension

En dépassant les 2 000 personnes contaminées par le nouveau coronavirus (2 135 exactement selon les chiffres publiés le lundi 25 mai passé), le Gabon vient de franchir en peu de jours une barre que personne ne souhaitait atteindre. Ce chiffre rappelle surtout que nous sommes devenus la 14e nation, en Afrique, à avoir franchi les 2 000 cas confirmés depuis que le continent a été touché par la pandémie.

Du 12 mars dernier au 7 mai passé, le Gabon est passé du patient 0 à 500 cas testés positifs en huit semaines. On aurait pensé que ce laps de temps serait à peu près identique pour la suite, mais cela n'a pas été le cas. Nous sommes, en effet, passés de 500 cas à 1 000 cas en une semaine (7 mai-13 mai 2020) ; de 1 000 personnes positives à 1 500 contaminés par le coronavirus en une semaine également (13 mai-19 mai), et enfin de 1 500 cas à plus de 2 000 cas encore en une semaine (du 19 mai au 25 mai passé). C'est-à-dire que le Copil a annoncé, depuis le 7 mai dernier et à un rythme lancinant, soit sur les trois dernières semaines, 500 contaminations hebdomadaires.