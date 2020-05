Covid-19 : Le don des anciens de l'Ensil aux personnels soignants

L'Amicale des anciens élèves de l'École nationale supérieure des ingénieurs de Libreville (Ensil) a fait don vendredi au ministère de la Santé de 4 000 masques et d'un important lot de gels hydroalcooliques, outils indispensables pour ces soldats de la première ligne contre l'ennemi invisible qu’est le Covid-19.

Gisèle Laure Lanchais Eyeang-Ntoutoume, présidente de ladite Amicale, estime que ses camarades et elle ne pouvaient rester insensibles face au combat commun de l'heure. Les généreux donateurs ont donc organisé une collecte, afin d'apporter leur soutien aux personnels soignants : ''Au-delà de ce que tout le monde est exposé, ils sont les premiers, au front de cette guerre. Et lorsqu'on voit le combat qu’ils mènent au quotidien, il nous fallait leur manifester notre solidarité et notre amour'', a-t-elle déclaré.

Pour sa part, le Pr Romain Tchoua, responsable de la coordination technique du Copil qui recevait le don, a remercié les bienfaiteurs. ''Quoi de mieux que de recevoir ces consommables qui vont très vite, tant il faut changer de masque tout le temps, se frictionner les mains. C’est donc bien ciblé'', a-t-il souligné, promettant d'en faire une répartition équitable entre les différents sites Covid-19.



CM



