National-Foot : deux commissions pour examiner les conditions de reprise ou non

n’est jamais tard pour bien faire. La Fédération gabonaise de football (Fégafoot) vient d’en administrer la preuve. En effet, critiquée ces derniers temps pour ses prises de décisions de manière unilatérale, l’instance dirigeante du football gabonais a convié, vendredi dernier, à Owendo, siège de la Fégafoot, les responsables de la Ligue nationale de football (Linaf), afin de réfléchir ensemble au sort réservé aux deux championnats nationaux, suspendus depuis le mois de mars, du fait de la propagation de la pandémie de coronavirus.

À cet effet, deux commissions (sanitaire et technique), composées des membres des deux entités sportives, vont examiner, de manière concrète, les conditions de reprise ou non des championnats de D1 et de D2. Comme l’indique son libellé, la première commission se penchera sur les conditions sanitaires, tandis que la seconde devra examiner de manière poussée, toutes les questions, ainsi que les marges de faisabilité ou de manœuvre.