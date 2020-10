Covid-19 : la barre de 8 000 guérisons franchie

En matière de surveillance épidémiologique, sur les 5 662 prélèvements effectués au cours des trois derniers jours, le Gabon a enregistré seulement 14 nouveaux cas positifs, soit un pourcentage de 0,2 %. Ce qui porte le nombre total de cas confirmés à 8 766.

Les nouveaux cas signalés dernièrement sont répartis dans les provinces de l'Estuaire et l'Ogooué-Maritime. À Libreville, sur un total de 5 635 prélèvements effectués entre le 27 et le 30 septembre, 12 d'entre eux ont été déclarés positifs. À Port-Gentil, on dénombre à ce jour 476 cas positifs dont 2 nouvelles contaminations.

Aucun nouveau cas n'a été signalé dans le reste des provinces du Gabon. La situation épidémiologique dans le Moyen-Ogooué, l'Ogooué-Lolo, le Woleu-Ntem, la Ngounié, etc, n'a donc pas évolué.

En ce qui concerne le bilan des cas guéris, on note une évolution. Avec 50 nouvelles guérisons, le nombre total de guéris franchit la barre de 8 mille cas (précisément 8 005). En outre, quatre personnes sont hospitalisées à ce jour et quatre autres en réanimation.

Au regard des statistiques publiées par le Comité de pilotage (Copil) du plan de veille et de riposte contre le coronavirus, on peut constater que la courbe évolutive de la maladie, sur un plan général, est normale.

Comme autre aspect à révéler : le nombre total des prélèvements effectués depuis le début de la pandémie. On comptabilise au total 174 307 tests Covid-19 réalisés sur l'ensemble du territoire national. Un chiffre qui se rapproche de plus en plus à 20 mille tests.



Prissilia M MOUITY



