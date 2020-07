Covid-19 : des tests et des attentes

Le côté positif de cette exigence est que cela va pousser de nombreuses personnes à connaître leur statut sérologique avant tout déplacement. C'est un moyen comme un autre pour le gouvernement de peaufiner et réussir sa stratégie de dépistage massif.

Depuis son instauration en mai passé, l'équipe gouvernementale a pu augmenter les analyses. Elle a ainsi importé 200 000 tests dès le début des dépistages, en sus des différents dons, et ordonné la formation de plus de 100 médecins et infirmiers. De plus, le nombre de laboratoires a été augmenté.