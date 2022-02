Communauté musulmane du Gabon (CMG) : Ismaël Océni Ossa reconduit à la tête du CSAIG

Moins d’une semaine après avoir reçu le rapport final du 4e Congrès ordinaire de la Communauté musulmane du Gabon (CMG) tenu à Libreville du 11 au 13 février 2022, le raïs de cette communauté, Hadj Ali Bongo Ondimba, vient de procéder aux nominations des principaux responsables des Instances de régulation de l’Islam au Gabon. Ainsi par décisions n° 001 et 002/CMG/RCMG du vendredi 25 février 2022 portant nominations du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon (CSAIG) et du conseiller spécial du raïs, en son article 1, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, par ailleurs, raïs de la communauté musulmane du Gabon, a nommé respectivement, Ismaël Océni Ossa, président du CSAIG et Ali Akbar Onanga Y’Obegue, conseiller spécial du raïs.

En attendant la nomination des autres membres du CSAIG, c'est donc une confiance renouvelée que le raïs vient d'accorder à ses deux collaborateurs dans la conduite des affaires islamiques du Gabon. Et ce conformément à la Charte de la CMG et aux résolutions et recommandations issues de ce 4e Congrès ayant vu la participation effective des délégations des 9 provinces du Gabon. Déjà lors des travaux, les congressistes avaient, à l’unanimité, jugé positif le bilan de l’imam Ismaël Oceni Ossa à la tête du CSAIG en à peine une décennie avec de nombreuses réalisations visibles et au profit de la CMG. Des réalisations, à l’exemple des infrastructures scolaires, qui profitent également à l’ensemble de la communauté nationale.

