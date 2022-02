Plan d’accélération de la transformation (PAT)  : quel bilan, un an après ?

En sa qualité de présidente du Comité d’orientation stratégique du Plan d’accélération de la transformation (PAT), la Première ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda, a présidé, le 25 février dernier à l’amphithéâtre de l'immeuble Arambo, le séminaire-bilan 2 021 de la première année d’exécution et la feuille de route 2 022 du PAT, à Libreville. Une rencontre qui a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement. Il s’agissait pour l’exécutif de faire un bilan à mi-parcours de son exécution et de déceler les goulots d’étranglement qui retardent sa mise en œuvre. " Il me paraît impératif, dans le cadre de la redevabilité, de nous accorder ces moments pour passer en revue l’exécution de nos projets, de tirer les enseignements sur la manière dont nous envisageons, sous la très haute impulsion du président de la République, chef de l’État, de créer le progrès ; sur les difficultés que nous rencontrons et sur les moyens de les surmonter, sans toutefois s’inscrire dans le paradigme du bouc émissaire, mais plutôt dans la posture de celui qui construit et qui veut aller de l’avant. La dernière tournée nationale de suivi de l’état d’avancement des projets qui vient d’être déclinée, démontre l’engagement, sans précédent, du gouvernement dans la réalisation des projets, dans tous les secteurs d’activité ", a indiqué la cheffe du gouvernement.

Alors que retenir de cette première année d’exécution ? Sur la base des documents fournis par le secrétariat exécutif du PAT, plusieurs avancées notables ont été enregistrées dans plusieurs domaines ; pétrole, bois, santé, dette, route… Revue sectorielle :

1/ Pétrole, Gaz, Mines : Dans le domaine pétrolier, le gouvernement a réussi à adopter 2 décrets : le premier sur le contenu local du secteur pétrolier et le 2e sur la sous-traitance pétrolière. Mais également sur le Droit de préemption de l’État. En matière gazière, il y a les investissements en cours de Perenco et la convention signée avec la Banque mondiale pour l’assistance technique sur la réduction du gaz torché. Dans le domaine minier, le gouvernement a signé 7 conventions d’exploitation minière à petite échelle avec l’entreprise Alpha Centauri Mining, spécialisée dans l’exploitation de l’or.

2/ Forêt, bois : Mise en place d’un système de traçabilité du bois ; Engagement des discussions avec Comilog et GSEZ sur les forêts de plantation ; Revue de la situation fiscale des opérateurs. Concernant les 2e et 3e transformations, il y a le décret portant création et organisation de la Zone économique à régime privilégié d’Ikolo et le lancement officiel de ses activités.

3/ Santé : Changement de statut juridique de l’OPN passé d’EPIC à Société de capitaux détenus à 100 % par le Fonds souverain de la République gabonaise ; Mobilisation de 3,5 milliards de FCFA pour la réfection des infrastructures ; Partenariat technique signé avec mPharma ; Lancement des travaux de réhabilitation de 14 structures de santé ; Réorganisation du financement PASS2 (AFD) pour la réhabilitation de centres de santé et obtention d’un financement de 15 milliards FCFA de la BDEAC pour la rénovation de centres de santé.

4/ Dette : Paiement de 95 milliards de FCFA de dette intérieure sur les 430 milliards de FCFA de dette intérieure fiabilisée par la Task force dette intérieure, soit ¼ du stock global ;

5/ Énergie : Closing financier pour le démarrage des travaux du barrage de Kinguélé-Aval ; Signature de l'avenant sur les tarifs pour les barrages de Ngoulmendjim et Dibwangui ; Signature de la concession pour une centrale thermique à gaz à Owendo ; Négociation avec l’entreprise Acciona sur la relance de Ntoum 7 en PPP et nouveau contrat de concession signé avec la SEEG pour une durée de 20 ans.

6 / Numérique : interconnexion des réseaux de transmission numérique via la fibre optique entre le Gabon et le Cameroun.

7/ Foncier : Ratification de l'ordonnance instituant l’obligation de mise en valeur des concessions d’aménagement foncier et de construction d’immeubles en République gabonaise ; Annulation de certains titres d'occupations.

8/ Habitat : Ventes de 96 appartements sur 8 immeubles aux Parasoliers par la SNI ; Ventes d’appartements via la livraison de 4 immeubles à Alhambra par la SNI ; Ventes de maisons à la cité Magnolia par la CDC ; Filialisation de la SNI à la CDC pour une plus forte cohérence d’action dans le secteur. 9 / Chantiers routiers : Démarrage des travaux sur la Transgabonaise ; Négociation réussie pour un accord de reprise des travaux avec Covec (Ndende-Tchibanga et Tchibanga-Mayumba) ; CRBC (Forasol-Mbega) ; Sinohydro (Moanda-Bakoumba et Carrefour Leroy-Mikouyi) et CFHEC (Ovan-Makokou).

Maxime Serge MIHINDOU

Libreville/Gabon