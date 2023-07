Colloque de Libreville : la spiritualité comme outil nécessaire dans les entreprises

Dans le monde professionnel moderne, de plus en plus d'organisations accordent une attention croissante à la spiritualité en tant qu'outil permettant d'améliorer le bien-être des employés, de favoriser un environnement de travail. C'est ce qui ressort de la neuvième édition du Colloque international de Libreville (Cil) que vient d'abriter l’Institut supérieur de technologie (IST). La rencontre était axée sur le thème : « spiritualité : perceptions et réalités dans les organisations ».

Pour ces scientifiques venus de différents pays (Cameroun, Sénégal, côte-d’Ivoire, RCA, France, Bénin), la spiritualité dans les organisations propose une approche holistique du bien-être des employés. Elle reconnaît que les individus sont plus que de simples travailleurs et que leurs besoins émotionnels, mentaux, physiques et spirituels doivent être pris en compte. Les entreprises qui intègrent la spiritualité s'efforcent de créer un environnement qui encourage le développement personnel, la croissance spirituelle et l'harmonie interne des individus.

Cette approche favorise non seulement la santé mentale et émotionnelle des employés, mais elle permet également d'améliorer leur engagement et leur performance au travail. La spiritualité dans les organisations met l'accent sur l'alignement des valeurs. Elle encourage les employés à explorer leurs croyances, leurs motivations et leurs principes fondamentaux afin de s'assurer que leur travail est en harmonie avec leurs convictions personnelles.

SNN

Libreville/Gabon