Chômage technique : menace sur une centaine d'agents de Bolloré Gabon

Pour les responsables syndicaux, c'était l'occasion d'informer leurs adhérents de la décision qui leur a été communiquée lundi dernier par la direction générale de mettre en chômage technique plus de 80 agents à compter de ce vendredi 9 octobre. Une pilule qui peine à passer chez le personnel qui exige une rencontre avec la direction générale pour comprendre le contexte et les raisons qui justifient une telle décision.

"Nous sommes surpris par cette décision de la direction générale. Parce qu’à l'époque où le coronavirus battait son plein dans notre pays, Bolloré n'a pas pensé à mettre ses agents en chômage technique. Au contraire, nous travaillions normalement, sans même respecter le réaménagement horaire édicté par les autorités du pays. On a juste mis ceux qui avaient des pathologies en congé technique. On est surpris que c'est au moment où le Covid-19 connaît une tendance baissière que les responsables de Bolloré nous disent qu'ils doivent mettre 80 employés en chômage technique. À la question de savoir ce qui justifie leur décision, la direction générale répond que l'entreprise est surendettée, elle n'a plus d'argent et qu'à cette allure nous courons droit vers un licenciement", ont expliqué les délégués du personnel.